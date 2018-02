Alaba: „Ich kann auf mehreren Positionen spielen!“

Einen Tag nach dem 2:1-Heimsieg mit dem FC Bayern gegen Schalke hat ÖFB-Star David Alaba seiner Heimatstadt einen Kurzbesuch abgestattet. Der 25-Jährige ließ sich am Sonntag die Gelegenheit nicht nehmen, den anlässlich der "Coca Cola FIFA World Cup Trophy Tour" im Wiener Rathaus ausgestellten WM-Pokal aus nächster Nähe zu inspizieren. Über die Positionsfrage in der Nationalmannschaft kann Alaba demnächst mit Teamchef Franco Foda diskutieren - in näherer Zukunft ist ein längeres Gespräch in München geplant.