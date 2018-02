Kramer als erster Eisschnellläufer mit Gold-Triple

Sein viertes Olympia-Gold hatte Kramer 2014 in Sotschi in der Teamverfolgung geholt. Dazu kommt Silber über 10.000 m 2014, Bronze in der Teamverfolgung 2006 in Turin und 2010 in Vancouver sowie 5.000-m-Silber 2006. Die Niederländer haben damit beide bisherigen Eisschnelllauf-Entscheidungen bei diesen Spielen für sich entschieden. Am Samstag hatte es über 3.000 m der Damen durch Carlijn Achtereekte, Ireen Wüst und Antoinette de Jong sogar einen niederländischen Dreifach-Erfolg gegeben.