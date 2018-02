Blaue verlangen jetzt Olympia-Befragung

Zores haben die Grazer Blauen auch in seiner anderen Causa: In seiner Jugend hat sich der heute 44-Jährige mit Neo-Nazis herumgetrieben – und in den vergangenen Jahren immer wieder mit den höchst fragwürdigen Identitären. Gemeint ist Heinrich Sickl, der Donnerstag als FP-Gemeinderat angelobt worden ist.