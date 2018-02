Drama: Frau nach Unfall mit Skidoo verstorben!

Mitfahrer nur leicht verletzt

Während die beiden Mitfahrer der Frau, ein 45-jähriger Österreicher und eine 31-jährige Deutsche, nur leicht verletzt wurden, musste die 42-Jährige nach ihrer Einlieferung ins Krankenhaus Kufstein wegen der Schwere der Verletzungen in die Innsbrucker Klinik überstellt werden. Am Donnerstag erlag die Frau dort ihren Verletzungen, wie die Polizei am Freitag mitteilte. Die Staatsanwaltschaft ordnete die Sicherstellung des Motorschlittens an.