Jakob Pöltl glänzt bei Toronto-Heimsieg

Mit einem deutlichen 113:88 gegen die New York Knicks haben die Toronto Raptors in der Nacht auf Freitag (MEZ) auch das vierten Heimspiel hintereinander in der National Basketball Association (NBA) gewonnen. "Eine weitere solide Performance an beiden Enden", kommentierte Jakob Pöltl den 38. Sieg im 54. Saisonspiel.