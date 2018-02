Mutter-Sohn-Gespann baute Cannabis im Garten an

Mehr als elf Kilo in drei Jahren

Mit dem Cannabis bedienten Mutter und Sohn zwei Subdealer, die die Drogen in Graz an Laufkunden im Stadtpark sowie an persönlich bekannte Abnehmer verkauften. Von 2014 bis Herbst 2017 haben Mutter und Sohn zumindest 11,35 Kilo Marihuana erzeugt, berichtete die Polizei am Donnerstag. 7,35 Kilo wurden im Zuge einer Hausdurchsuchung sichergestellt, 2,7 Kilo wurden nachweislich bereits verkauft. Die vier Verdächtigen zeigten sich geständig und nannten etwa 20 Abnehmer, die ebenfalls angezeigt wurden.