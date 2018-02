Iraschko-Stolz ist immer für eine Überraschung gut

"So will ich nicht aufhören"

Zwischendurch, da wurde ihr in den rund elf Monaten Wettkampf-Pause schon das Karriere-Ende nahegelegt. "Ich wollte es selbst nie hören. Alle haben gesagt, überleg einmal, aber das ist da rein und da raus gegangen, das war der Schutzmechanismus", erzählte Iraschko-Stolz. Sie möchte selbst entscheiden, wann sie die Skisprung-Latten ins Eck stellt. "Ich habe immer gewusst, so will ich nicht aufhören." Die Bewegung, die Arbeit an sich selbst und der Spitzensport macht ihr eben immer noch Spaß, meint sie. "So lange das so ist, ist das eh der perfekte Beruf."