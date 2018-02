Zahlen wir zu viel für den ORF?

Auch Deutschland diskutiert Rundfunkfinanzierung

In Deutschland betragen die Gebühren pro Kopf 210 Euro pro Jahr, und auch dort debattiert man eine Reform der Finanzierung öffentlich-rechtlicher Sender. Zumal die Erträge von ARD und ZDF aktuell so hoch sind wie nie, berichtet die "Welt". Allerdings werde das Geld auch mit beiden Händen ausgegeben, besonders die gewaltigen Pensionsrückstellungen und verhältnismäßig hohen Gehälter drücken auf die Bilanz. Dass auch öffentlich-rechtliche Sender sparen können, machte unlängst die britische BBC vor: Durch die Fusion von BBC Worldwide und BBC Studios im Jahr 2017 konnten zahlreiche hochwertige Produktionen effizienter gestaltet werden. Außerdem erwartet die BBC Einsparungen in Millionenhöhe.