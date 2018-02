Linzer Gitarrentrainings-App bandelt mit Sony an

„Dein Gitarrenlehrer, jederzeit, überall“, lautet das Motto der App Fretello, für die in Linz alle Fäden zusammenlaufen. Sieben Mitarbeiter ist das Team groß, das derzeit an den nächsten großen Schritten bastelt, vor allem an einer Zusammenarbeit mit dem Musiklabel Sony. Die Amerikaner besitzen die Rechte an den Liedern von vielen prominenten Künstlern – etwa von Ed Sheeran und Taylor Swift. Genau das will sich Fretello zunutze machen. Denn die Oberösterreicher wollen in ihrer App, die bereits 100.000 registrierte Nutzer zählt, auch Übungen von bekannten Songs aufnehmen.