Teresa Stadlober traut sich eine Medaille zu

Teresa Stadlober hat im Skilanglauf-Weltcup in diesem Winter zehn Top-6-Plätze geschafft und ist Gesamt-Fünfte. Damit zählt die 25-Jährige bei den Olympischen Winterspielen zum erweiterten Favoritenkreis. Vor dem ersten von vier Einsätzen am Samstag nannte Stadlober Top-Sechs-Plätze als Ziel. Für sie und Max Hauke geht es jeweils mit dem Skiathlon am Samstag (08.15 MEZ) bzw. Sonntag (07.15) los.