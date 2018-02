Hirscher: In der Abfahrt fast wie „Schülerläufer“

Er sei "sein Radl runtergefahren", damit er ein bisschen ein Gefühl bekomme, das sei es dann gewesen. "Morgen fängt die Challenge für mich an, dass ich mich auf die Abfahrt einstelle." Im Super-G habe er eh ein bisserl eine Erfahrung, aber in der Abfahrt fühle er sich "fast wie ein Schülerläufer". In allen Alters- und Niveau-Klassen, von FIS-Rennen bis WM, stehen in seiner Karriere laut FIS-Datenbank gerade einmal 14 Abfahrten zu Buche, die letzte in der WM-Kombi im vergangenen Februar in St. Moritz.