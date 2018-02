„Kettensägenmassaker“ - Wirbel um Olympia-Abfahrt

Laut Umweltschutzorganisationen wurden 120.000 Bäume für die Errichtung der Strecke gefällt. Die Regierung spricht von „nur“ 50.000 Bäumen. Und das in einem Naturschutzgebiet, das für manche Koreaner "heilig" ist. Kim Choony von der Organisation Friends of the Earth South Korea gegenüber dem "Spiegel": "Ein Massaker mit einer Kettesäge. Die olympischen Grundsätze werden für sechs Tage Skifahren mit den Füßen getreten."