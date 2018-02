Justizbeamte bedroht: Wieder Haft für Steirer

„Wir kennen uns. Ihr Gesicht ist mir bekannt“, nickt Richter Helmut Wlasak dem Angeklagten zu. Kein Wunder ob der langen Delikteliste. Nicht umsonst sitzt der 46-Jährige schon eine Weile in der Grazer Karlau. Das letzte Urteil – 15 Monate zusätzliche Haft – brachte ihn derart in Rage, dass er die zuständige Richterin und den Staatsanwalt im Gespräch mit seiner Lebensgefährtin wüst beschimpfte und ihnen drohte. „Ich habe so geredet, wie ich erzogen worden bin. Das war ein persönliches Gespräch!“, rechtfertigt sich der Steirer. Blöd nur, dass die Worte während eines überwachten Besuches fielen und sehr wohl wahrgenommen worden sind. „Wir kennen uns ja von früher. Ich vertraue Ihrer Rechtssprechung“, versucht der Angeklagte beim Richter zu punkten. Das Resultat: neun Monate Haft, nicht rechtskräftig. „Danke fürs Entgegenkommen“, verabschiedet sich der Steirer.