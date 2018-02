Fall Roland K.: 3 Personen wegen Mordes angeklagt

Im Fall des vermögenden Roland K. aus Salzburg, dessen verweste Leiche Anfang Mai 2017 in einem Futtertrog eines Schweinestalls in Oberösterreich entdeckt worden war, ist jetzt Anklage wegen Mordes, versuchten Raubes und Einbruchdiebstahls gegen drei Personen erhoben worden. Laut Staatsanwaltschaft Salzburg hätten ein 24-jähriger Musiker und seine 20-jährige Ex-Freundin den 63-jährigen Roland K. am 19. Juli 2016 in dessen Villa in Salzburg ermordet. Ein 29-jähriger Wirt habe das damalige Paar zur Tat angestiftet.