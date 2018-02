„Tirol wird beim Transit-Gipfel hart bleiben“

Ähnlich die Argumentation Tirols: Durch kilometerlange Staus, die an Spitzentagen von Kufstein bis Innsbruck reichten, sei die Sicherheit nicht mehr gegeben. Die Belastungsgrenze für Mensch, Natur und Infrastruktur sei längst erreicht. Neben der Implementierung einer Korridormaut auf der Straße zwischen München und Verona brauche es Maßnahmen für die Verlagerung des Verkehrs von der Straße auf die Schiene, forderte Tirols Landeshauptmann Günther Platter (ÖVP). Tirol beziffert die Lkw-Obergrenze mit einer Million Lastwagen pro Jahr, weniger als die Hälfte von 2017. Bis zum Jahr 2030, also vier Jahre nach der geplanten Fertigstellung des Brennerbasistunnels (BBT), sollen 50 Prozent auf die Schiene verlagert werden. Bis 2040 müssten schließlich zwei Drittel des Schwerverkehrs auf der Schiene rollen, so das ambitionierte Ziel. Daher fordert Tirol auch in regelmäßigen Abständen mehr Engagement bei den nördlichen Zulaufstrecken im bayerischen Inntal ein.