Zweifacher Vater (50) im Krankenhaus verstorben

Nach der verheerenden Explosion in einer Schießanlage in Oberösterreich haben die Ärzte den Kampf um das Leben des 50-jährigen Schwerstverletzten verloren. Der Mann hatte sich gemeinsam mit einem 62 Jahre alten Bekannten am Donnerstagvormittag im Schießpark in Desselbrunn befunden, als es zur Detonation kam.