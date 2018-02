Drama in Schießanlage: Explosion durch Pulverreste

Pulverreste vom Revolverschießen könnten ursächlich für die Explosion mit zwei Schwerverletzten im Schießpark des Landesjagdverbands in Viecht bei Desselbrunn in Oberösterreich sein. Offenbar hatte eine heiße Gewehrpatrone das Pulver auf einem Teppich entzündet und so das Unglück ausgelöst. Ein Schütze (50) ringt mit dem Tod.