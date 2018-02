In ganz Tirol: Vorsicht vor dreisten Einbrechern!

Anfang der Woche trieben Unbekannte etwa in Brixlegg und Reith im Alpbachtal ihr Unwesen. Vermutlich dieselben Täter brachen in insgesamt drei Gastro-Betriebe sowie in ein Lifthäuschen und Geschäft ein. In einem Lokal rissen die Ganoven einen Tresor mit Bargeld, Schmuck, Urkunden und Dokumenten aus der Wand und ließen diesen kurzerhand mitgehen. Bei den anderen Coups machten die Unbekannten – wenn überhaupt – nur geringe Beute. Die genaue Schadenshöhe ist derzeit noch unklar.