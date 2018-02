20 Haftplätze müssen für Therapieräume weichen

"Abteilungen sind nicht notwendig"

Dennoch kann auch Gewerkschafter Erich Kleinhans diesem Beschluss wenig abgewinnen. „Diese Abteilungen sind nicht notwendig. Deshalb, weil wir bereits große Besucher- und Vernehmungsräume haben, die problemlos auch für therapeutische Zwecke verwendet werden können. Das für die Umsetzung nötige Geld sollte besser anderswo investiert werden, wie zum Beispiel in die Sicherheit.“ Hinzu kommt, dass in den Augen der beiden Beamten dadurch auch die Ausweichmöglichkeiten auf den Haftebenen in kritischen Situationen weniger werden – etwa wenn sie spontan Komplizen trennen müssen.