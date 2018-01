Kristoffersen spricht offen über Kotz-Attacken

Zuletzt musste er sich im Riesentorlauf von Garmisch am Sonntag mit Platz vier begnügen. Auch das City-Event in Schweden am Dienstag verlief für ihn nicht nach Wunsch, bereits in Runde eins war Endstation. Im Weltcup lag der Norweger vor dem Rennen in Stockholm 224 Punkte hinter Hirscher. "Am liebsten wäre mir beides“, so die Antwort des Norwegers auf die Frage, ob ihm Olympia-Gold oder der Gesamtweltcup wichtiger sei.