Ab 2019 neue Zugangsbeschränkungen an Unis

Die Rektoren sehen in den Plänen einen "großen Schritt". Die bisherige Regelung des Universitätszugangs in Österreich sei von einer vermeintlich hohen Freiheit, aber auch von hoher Beliebigkeit geprägt gewesen, so der stellvertretende Vorsitzende der Universitätenkonferenz (uniko), Oliver Vitouch. "Das ist ein Stück weit ein Eintreten in die europäische Normalität, von der man in Österreich nicht wahrhaben wollte, dass man sie braucht. Man hat sich bisher immer darüber hinweggeschwindelt."