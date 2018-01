5. Austrian Skitourenfestival

Am Freitag unternahmen 66 Skitourenfans aus Österreich, Deutschland und Italien begleitete Touren mit Osttiroler Berg- und Skiführern, am Samstag machten 74 Personen mit. Bei den Abendveranstaltungen am Freitag und Samstag sorgten rund 400 Besucher für einen vollen Saal im Haus Valgrata. Am Programm standen neben einer EXPO von Hervis, inklusive Gratisverleih von Skitourenausrüstung, auch interessante Vorträge. So referierten Bergfotograf Uwe Grinzinger über die „Faszination Winterfotographie“, Osttiroler Berg- und Skiführer stellten die schönsten Skitouren in Osttirol vor und Matthias Haunholder präsentierte seinen neuen Film „The white Maze“. Einer der Höhepunkte war der Auftritt des US-amerikanischen Extrembergsteigers Steve House im Haus Valgrata.