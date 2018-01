Kanada: Serienmörder tötete mindestens fünf Männer

Ein Landschaftsgärtner soll in Kanada mindestens fünf Männer aus der Schwulenszene getötet haben. Wie die Polizei am Montag in Toronto mitteilte, wird der Mitte Jänner wegen zweier Morde festgenommene 66-Jährige mittlerweile mit drei weiteren Todesfällen in Verbindung gebracht.