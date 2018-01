15 Tote bei Angriff auf Militärbasis in Kabul

In Afghanistan haben Bewaffnete Montagfrüh eine Militäreinheit nahe einer großen Militärakademie in der Hauptstadt Kabul angegriffen. Dabei sind nach offiziellen Angaben mindestens 15 Menschen ums Leben gekommen, unter ihnen vier Angreifer. Zuvor war von neun Toten die Rede gewesen. Die Terrormiliz Islamischer Staat reklamierte die Tat für sich. Ziel sei die Militärakademie gewesen, erklärte sie via Sprachrohr „Amaq“.