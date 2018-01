Neunjährige plant Start bei Olympia 2020

Brown, Tochter einer Japanerin und eines Briten, skatet seit sechs Jahren und sorgt aufgrund ihrer Jugend naturgemäß für Aufsehen in der Szene. Sollte sie die Qualifikation für die Tokio-Spiele tatsächlich schaffen, ist ihr Ziel schon jetzt klar. "Ich will nur meinen Spaß haben, einfach ich selbst sein. Aber wenn ich gewinnen sollte, wäre das schon sehr cool." Trotz ihrer Jugend sieht sich Brown als Vorbild. "Ich will allen Mädchen zeigen, was alles möglich ist."