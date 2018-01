Bursch musste fünf Stunden in Autowrack ausharren

Schwer verletzt ist ein 17-jähriger Unfalllenker am Samstag stundenlang eingeklemmt in seinem Autowrack im oberösterreichischen Feldkirchen an der Donau gelegen. Der Bursch konnte sich nicht einmal so weit bewegen, dass er mit dem Handy Hilfe rufen hätte können. Der Wirtin Eva H. ist zu verdanken, dass er nach fünf Stunden gerettet wurde.