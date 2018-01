Zum Schutz vor Lawinen

Skitouren liegen im Trend, und längst ist unsere Bergwelt auch im Winter für viele zu einem Ort für Abenteuer geworden. Außer Diskussion steht, dass die Lawinen-Notfall-Ausrüstung – also Sonde, Schaufel, LVS-Gerät – in den Rucksack gehört. Um die Lawinengefahr generell beurteilen zu können, betreiben die Länder eigene Lawinenwarndienste. In Kärnten obliegt diese Aufgabe seit 1999 Wilfried Ertl, der seit 2013 von Dieter Mörtl dabei unterstützt wird.