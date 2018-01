Fjørt: Anführer der politischen Subkultur

„Wir haben nie so Dinge wie eine Monster Energy Party oder sieben Auftritte in einem Jahr in Köln gemacht“, erklärt Frings der „Krone“ im Interview, „wenn wir uns wo nicht wohl fühlen, dann lassen wir es gleich sein.“ Frings ist Bassist, Sänger und Sprachrohr der Band. Wirft man ihm Stichworte wie „FPÖ“, „Rechtsruck“ oder „Populismus“ vor die Füße, stürzt er sich wie ein blutrünstiger Terrier darauf und beginnt sich ernst, aber kontrolliert in Rage zu reden. Sänger und Gitarrist Chris Hell stimmt im ideologisch zu, meldet sich aber lieber erst dann zu Wort, wenn es um die Musik, das Songwriting und die Band an sich geht. Schlagzeuger Schophaus hört einfach gerne zu, nickt und reflektiert. Zusammen ergeben sie drei unterschiedliche, aber beste Freunde, wie man sie auch in jedem Vorort Wiens finden könnte. Nur dass diese drei Musiker längst zu einem Gesicht der subkulturellen Gegenbewegung zu Rechtsruck und Menschenfeindlichkeit geworden sind.