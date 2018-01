Dackel „Berti“ mit Insektizid vergiftet

Etliche Giftattentate im Umkreis

Im Umkreis des jetzigen Tatortes wurde bereits etliche Giftattentate verübt, vor allem im Raum St. Ruprecht an der Raab. 2004 galt der Anschlag drei Katzen; zwei überlebten. 2008 und 2011 konnten vier Hündinnen im letzten Augenblick gerettet werden. Möglicherweise war es jedesmal derselbe Täter. "Das Schlimmste in unserem Fall ist, dass meine Frau und ich Tierärzte sind und unserem Hund nicht mehr helfen konnten", klagt der Veterinär, der nun wie auch die Polizei auf Hinweise aus der Bevölkerung hofft, damit der irre Tierquäler endlich gefasst werden kann. Zahlreiche Fälle von Carbofuran-Ködern wurden übrigens auch in anderen Bundesländern und in Deutschland gemeldet. Die Lust am Töten hat Hochsaison.