Zwölf Jahre Haft für Brasiliens Ex-Präsident Lula

Erneute Kandidatur fürs Präsidentenamt nun ausgeschlossen

Nach Lulas Verurteilung waren seine Anwälte in Berufung gegangen. Er blieb zunächst auf freiem Fuß. Auch nach der Entscheidung des Berufungsgerichts muss er seine Haftstrafe erst antreten, wenn alle Rechtsmittel ausgeschöpft sind. Wenn das Berufungsgericht das Urteil aufgehoben hätte, hätte Lula im Oktober zur Präsidentschaftswahl antreten können. In den Umfragen liegt er derzeit in Führung. Gegen den Ex-Präsidenten sind aber noch weitere Korruptionsverfahren anhängig.