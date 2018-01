Linzer Spiele-Erfinder mit Probelauf bei Toys R Us

In Paris Kontakte geknüpft

Zum Bereich der Kreativen zählen in Oberösterreich etwa 5000 Firmen – darunter auch die neu gegründete Design-Porzellanlampen-Marke NEU/ZEUG. In Paris knüpften Barbara Ambrosz, Karin Santorso und Beate Seckauer zuletzt Kontakte, um auch im Ausland punkten zu können.