Vulkan-Gestein traf Seilbahn und löste Lawine aus

Beim Ausbruch eines Vulkans in Japan sind am Dienstag ein Soldat getötet und mehrere Menschen verletzt worden. Der Kusatsu-Shirane spie Berichten zufolge Asche sowie Felsbrocken aus, die auch eine todbringende Lawine auslösten. Ein Soldat starb in den Schneemassen, als er mit fünf Kameraden während einer Übung auf Skiern am Berg unterwegs war, ein umherfliegender Fels traf eine Seilbahngondel.