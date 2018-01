Altbauer mit Pfefferspray und Tritten attackiert

Am helllichten Tag sind Unbekannte in ein landwirtschaftliches Anwesen in Waldkirchen an der Thaya in Niederösterreich eingedrungen. Die Mitglieder der Bande wurden jedoch bei ihrem Coup vom Altbauern überrascht. Der 84-Jährige wurde mit Pfefferspray besprüht und brutal festgehalten, während ein Täter im Haus nach Wertgegenständen suchte.