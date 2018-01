Teresa Stadlober Vierte in Planica

Auf das Heimrennen am Sonntag am Schauplatz der WM 2019 freut sich Stadlober. "Die zehn Kilometer im Massenstart sollten mir sehr gut liegen", betonte die Gesamt-Fünfte der Tour de Ski. In Seefeld wird in der Skating-Technik gelaufen, bei der Tour de Ski war Stadlober in diesem Bewerb im klassischen Stil Dritte gewesen. Lisa Unterweger stürzte in der ersten Runde schwer und kam über den 57. Platz nicht hinaus.