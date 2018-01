Caps in der "Champions League“, HCI im Playoff!

Eine kleine Schützenhilfe gab es aus Dornbirn. Die Bulldogs nahmen Graz zumindest einen Zähler ab - dieser könnte für sie selbst aber zu wenig sein. Der Tabellenachte liegt bei einem Spiel mehr vier Punkte hinter Zagreb. 27 Gegentreffer kassierten die Vorarlberger in den jüngsten fünf Partien auf eigenem Eis, die allesamt verloren gingen. Graz gelang in einem verrückten Spiel der zweite Auswärtssieg der Saison in Dornbirn. Dabei waren die 99ers bis dahin in der Fremde das schwächste Team der Liga gewesen. Die Grazer führten im zweiten Drittel bereits mit 4:1, Dornbirn gelang im Schlussabschnitt aber durch Treffer von Brodie Reid (50.) und James Arniel (53.) der Ausgleich. Zwei Sekunden vor Ende der Verlängerung sorgte Anthony Camara nach Videobeweis für die Entscheidung (65.). Das Tor war kurz nach seinem Treffer aus der Verankerung gerissen worden. Schlusslicht Znojmo besiegte Bozen mit 4:2. Damit scheinen auch die Südtiroler aus dem Rennen um einen Top-6-Rang.