Fluchen verboten! Riesenstrafe für US-Tennis-Star

Die Ungarin führte schon 5:1 (Endstand 7:6, 6:2), als bei Vandeweghe die Nerven versagten: “F*** you, you f***ing b****, das waren die Worte die man vom Mund der Weltranglisten-Zehnten ablesen konnte. Sie hatte sich so empört, weil Babos angeblich zu lange einen Punkt gefeiert hatte. Der Welttennisverband zeigte sich wenig begeistert von der Reaktion der US-Open-Halbfinalistin und verurteilte sie zu einer Turnier-Rekord-Strafe von 10.000 $.