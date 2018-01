Streit um Leiche von „Staatsfeind Nummer 1“

Perez und sechs weitere Regierungsgegner waren am Dienstag bei einem Polizeieinsatz in Caracas erschossen worden. Während des Einsatzes hatte Perez per Live-Video im Internet berichtet, er und seine Gruppe wollten sich ergeben, würden jedoch von Scharfschützen beschossen. Dies weckt Zweifel an der Darstellung der Regierung, wonach die Männer getötet wurden, nachdem sie das Feuer auf Polizisten eröffnet hatten.