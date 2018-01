Wiener Tierschutzverein nimmt 3 neue Primaten auf

Die Neuzugänge kamen über die niederländische Primatenstiftung AAP mit Sitz in Almere in die Obhut der Wiener Tierschützer. Die Stiftung hatte 2016 die ehemaligen WTV-Schimpansen "Rosi" und "Hiasi" übernommen, die dort in eine Gruppe von Artgenossen integriert werden konnten. Dieses Mal suchte AAP Hilfe. Ein Tierschutzverein aus dem deutschen Bundesland Nordrhein-Westfalen hatte sich mit der Bitte um Aufnahme der zwei Gehaubten Kapuziner und eines Rhesusaffen an die Station gewandt. Mangels verfügbarer Plätze sprang der WTV ein.