W.A.S.P.: Missverstandene Legenden

Für Fans der amerikanischen Heavy-Metal-Legende W.A.S.P. erfüllte sich letzten Herbst ein kleiner Traum. In der ausverkauften Wiener Arena zelebrierte die Kultband ihr legendäres 1992er Konzeptalbum „The Crimson Idol“ zur Gänze und bot damit den idealen Anheizer für das in wenigen Tagen erscheinende „Re-Idolized (The Soundtrack To The Crimson Idol)“, die extensive Wiederauflage des wohl ambitioniertesten Werkes der einst so skandalträchtigen Band. Das damals fünfte Studioalbum der Kalifornier gilt noch heute als Opus Magnum in der W.A.S.P.-Diskografie und wurde von Fans und Kritikern gleichermaßen verehrt. Das Konzeptwerk erzählt die Geschichte von Jonathan Aaron Steele, einem missbrauchten Kind auf der Suche nach Liebe, das als junger Mann Trost und Kraft in der Musik findet, zum internationalen Rockstar aufsteigt und schließlich einen katastrophalen Absturz hinlegt.