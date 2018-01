Real in der Krise: Neue Wechselgerüchte um Ronaldo

Es läuft alles andere als gut bei Real Madrid. Villarreals Pablo Fornals besiegelte am Samstag mit seinem Treffer in der 87. Minute Reals zweite Heimniederlage in der Primera Division in Folge (Highlights oben im Video). 19 Punkte haben die „Königlichen“ bereits Rückstand auf den Erzrivalen FC Barcelona, der souverän an der Spitze liegt. Zudem tauchen nun wieder neue Wechselgerüchte um Superstar Cristiano Ronaldo auf.