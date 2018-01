Nun auch Sex-Vorwürfe gegen Star-Fotograf Testino

Weiterer Fotograf soll nackte Atemübungen angeregt haben

Die Zeitung beruft sich außerdem auf 15 Aussagen, wonach der Modefotograf Bruce Weber bei privaten Treffen mit Models und Assistenten nackte Atem- und Energieübungen angeregt habe. Weber, der unter anderem in den 1990er-Jahren berühmte Kampagnen für das Modelabel Calvin Klein verantwortete, habe dabei häufig gegen deren Willen die Hände der Männer in ihren Schritt geführt und auch seine. Der Fotograf stritt die Vorwürfe in einem Statement seiner Anwälte ab.