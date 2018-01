Tschechien: Zeman und Drahos in der Stichwahl

Zeman zeigte sich in einer ersten Reaktion "erfreut", dass er in der ersten Runde fast 40 Prozent der Stimmen erhalten habe, während es in der ersten Runde vor fünf Jahren nur 24 Prozent gewesen seien. "Jetzt beginnt aber alles wieder bei Null", kommentierte Zeman auf einer Pressekonferenz, wo er auch die Bereitschaft äußerte, mit Drahos in einem TV-Duell zusammenzukommen. Vor der ersten Runde hatte Zeman es strikt abgelehnt, an Wahldebatten teilzunehmen.