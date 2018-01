Karzai-Appell an Landsleute: „Integriert euch!“

Generell müsse Europa sein eigenes Interesse an Stabilität in Afghanistan haben: "Sicherheit in Afghanistan heißt: keine ungewollten Flüchtlinge mehr in Europa. Es heißt: Geschäftsmöglichkeiten. Es heißt: Eure eigene Sicherheit in vielerlei Hinsicht. Wir sind euch nämlich in Bezug auf Geographie und Erreichbarkeit weitaus näher als den Amerikanern“, so Karzai.