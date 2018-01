Sohn um Tausende Euro „buchbar“ - für mehrere Tage

Angeboten wurde das Kind wie Ware, so die Ermittlungen: buchen, zahlen, vergewaltigen. "Die Täter reisten teilweise über mehrere Hundert Kilometer an, um die Verbrechen zu begehen", so Oberstaatsanwalt Mächtel. Ihre perversen Taten im Großraum Freiburg sollen sie auch gefilmt haben. Für die widerwärtigen Deals nutzten die Verdächtigen unter anderem das sogenannte Darknet, wie das Landeskriminalamt in Stuttgart mitteilte. Womöglich blieben die Taten deshalb so lange unentdeckt. Die Mutter ist laut Freiburger Polizei zuvor nicht mit dem Gesetz in Konflikt gekommen und war für die Behörden ein unbeschriebenes Blatt.