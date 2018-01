Burgstaller: „Hoffe, dass da noch mehr kommt“

Gregoritsch hatte zu Saisonbeginn betont: „Ich will den Hamburgern zeigen, dass es ein Fehler war, mich zu verkaufen.“ Was ihm mit acht Toren und fünf Assists in der Hinrunde eindrucksvoll gelang. Zum Start der Hinrunde wartet am Samstag wieder sein Ex-Klub: „Wir haben nach dem 0:1 in Hamburg etwas gutzumachen, wollen dieses Spiel unbedingt gewinnen.“