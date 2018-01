Tiefblaues Eis: Auf Mars reines Wasser entdeckt

Dass sich die nun entdeckten Eisvorkommen nur knapp unter der Oberfläche befinden, könnte für künftige Missionen zum Roten Planeten von Bedeutung sein. „Astronauten könnten mit einem Kübel und einer Schaufel losmarschieren und sich das Wasser holen, das sie benötigen“, wird Experte Shane Byrne vom Lunar and Planetary Laboratory an der University of Arizona in Tucson auf der NASA-Website zitiert. Das Wasser könne bei bemannten Missionen zum Mars zudem nicht nur als Trinkwasser für die Astronauten, sondern – in Form von Wasserstoff – auch als Treibstoff genutzt werden.