Er ist 20, spielt kaum und kauft Villa um 2,5 Mio.

In Februar geigte er im Zuge der UEFA Youth League mit den Jungspunden von Manchester City noch in und gegen Salzburg. Inzwischen ist Tosin Adarabioyo zu den Profis von Manchester City aufgestiegen, spielt dort kaum, hat es aber trotzdem in die Schlagzeilen geschafft: weil er sich, wie die "Sun" erfahren haben will, eine Protz-Villa um umgerechnet 2,5 Millionen Euro gekauft hat. Was soll der 20-Jährige auch sonst mit seinen 28.000 Euro Wochengehalt anstellen? (Im Video sehen Sie, wie er mit dem Ball umgehen kann.)