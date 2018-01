Hat sich Juristin McDonald's-Gutscheine ergaunert?

Statt auf Burger und Pommes zu verzichten, besuchte die 41-Jährige jedoch weiterhin zwei Grazer Filialen - saß dort abends stundenlang und trank selbst mitgebrachtes Cola, weil ihr jenes von McDonald's nicht mundete. Dies schmeckte wiederum dem Personal wenig, ebenso wie die ständigen Auseinandersetzungen über die Temperatur der Pommes oder die Menge des beigefügten Natriumchlorids. Selbst die Gleichbehandlungskommission wurde von der hörbehinderten Angeklagten - vergeblich - bemüht. Es folgten weitere Streitereien in den Restaurants, auch in Wien, wo der Juristin in einer Filiale am Hauptbahnhof das Handy gestohlen wurde.