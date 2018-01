Österreich und Slowakei gegen Flüchtlingsquoten

Kneissl bekräftigte Österreichs Position zum AKW Mochovce

Die Außenministerin wurde in der Pressekonferenz auch gefragt, ob Österreich gegen eine Betriebserlaubnis für das Atomkraftwerk Mochovce, das um zwei Reaktorblöcke erweitert werden soll, eintreten werde. Kneissl verwies darauf, dass die österreichische Position bekannt sei. Jedes Land könne seinen nationalen Energiemix selbst bestimmen. Sie wisse um die Bedeutung der Atomenergie in der Slowakei, die 54 Prozent des Stroms ausmache. "In Österreich verhält es sich anders." Sie sei jedenfalls froh über den bilateralen Expertenaustausch und die Transparenz in der Frage, so Kneissl.