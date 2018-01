Säugling mit Polster erstickt: Mutter im Spital

Das herzerschütternde Drama spielte sich in der Nacht von 3. auf 4. Jänner ab. Laut Nina Bussek, Sprecherin der Staatsanwaltschaft Wien, war die Mutter mit ihrem Sohn in die Kinderstation aufgenommen worden. Die erfahrenen Ärzte des Wiener SMZ Ost kümmerten sich sofort um die kleine Familie. Während der Vater des Kindes am Abend nach Hause ging, wurde die 37-Jährige in einem Mutter-Kind-Zimmer gemeinsam mit ihrem Säugling untergebracht.